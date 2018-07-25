«Юбка вместо блузки»: Ольга Орлова шокировала выбором одежды

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40-летняя певица редко допускает казусы при подборе наряда, поэтому каждый неудачный образ вызывает недоумение и шок подписчиков. Например, многие не могут понять, как женщина перепутала юбку с кофтой.

Ольга Орлова опубликовала фотографию, на которой появилась в блузке с коротким рукавом и джинсах. Однако необычный стиль топа заставил подписчиков сомневаться, так ли это задумано, или же певица случайно все перепутала. Блузка выглядит как юбка, надетая через одно плечо. Фанаты согласились, что выбранная одежда Ольге не идет, и выглядит так, будто бы ей больше нечего надеть. Фанаты попросили больше их не шокировать и быстрее переодеться.

Были и те, кто догадался, что скандальная футболка – это популярная вещь, хоть и не прижившаяся среди российских модниц. Такие фанатки уверены, что Ольга прекрасно выглядит, но со стилем все-таки лучше не экспериментировать. Некоторые напомнили, что одежда должна подчеркивать красоту женщины, а не перетягивать на себя все внимание.