Модель Карли Клосс станет членом семьи Трампа

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Жених девушки является родным братом зятя президента США и мужем Иванки.

Сегодня, 24 июля, стало известно, что 25-летняя модель Карли Клосс выходит замуж за 33-летнего бизнесмена Джошуа Кушнера. Пара находилась в отношениях целых шесть лет и сейчас решила узаконить отношения.

В своём Instagram модель опубликовала фотографию с возлюбленным, в котором заявила, что сказала бизнесмену: «Да». Спустя несколько часов Карли Клосс показала помолвочное кольцо с большим бриллиантом, за который Джошуа Кушнер, видимо, заплатил крупную сумму.

Примечательно, что, выйдя замуж за бизнесмена, молодая модель станет членом семьи Трампа. Дело в том, что Джошуа является родным братом зятя Дональда Трампа и мужа Иванки.

Однако стоит отметить, что что в это же время Джошуа далёк от политики и вообще выступает против Трампа. Он даже участвовал в маршах против американского президента.