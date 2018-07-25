Ольгу Бузову раскритиковали за неграмотное название нового проекта «Замуж за Бузову»

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Популярную певицу и самую завидную невесту России Ольгу Бузову снова поругали поклонники. На этот раз артистку высмеяли за неграмотное название её нового романтического проекта «Замуж за Бузову», где певица ищет себе жениха.

Стало известно, что самый ожидаемы телепроект «Замуж за Бузову» стартует уже в конце лета, когда многомиллионная публика артистки сможет увидеть первую серию. Сама Ольга не любит называть данное шоу «проектом», поскольку для неё это целый важный эпизод жизни. Однако хейтеры стали критиковать Бузову за странное название шоу, ведь замуж выходят только мужчины, а девушки – женятся.

«Вся суть проекта, на самом деле, в его названии», «Почему замуж? Замуж выходят за мужчин, а не за женщин. Оригинальней ничего придумать не могли?», «Бузова трансвестит? Вроде бы умная женщина, а так назвать проект», «А почему замуж? Ты что-то скрываешь от нас, Оленька?», «Вы будете в костюме жениха?», - заявили подписчики Бузовой.