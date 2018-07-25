«Но кушать хочется всегда»: Катя Варнава считает, что деньги являются лучшей мотивацией

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Мотивация, как понятие, довольно часто встречается в тех ситуациях, когда человек не может заставить себя что-то сделать. Катя Варнава рассказала о том, что считает лучшим средством для людей, которые работают только ради идеи.

На своей странице в Instagram девушка написала о том, что последнее время часто слышит слово «мотивация». При этом она считает, что люди вспоминают о ней, когда им тяжело себя заставить, или в тех ситуациях, когда они стараются набить себе цену. При этом она уверена, что людей лучше всего мотивировать деньгами, особенно если они образованные и хорошие. «Конечно, круто, работать за идею, но кушать хочется всегда», - пишет в своей публикации Варнава.

По мнению Кати, самые высокие зарплаты должны получать педагоги и врачи. При этом, Варнава считает, что они приносят больше всего пользы обществу, и им действительно нужна мотивация в виде денег, чтобы не возникало желания покинуть работу. Катя напомнила и о том, что имеет диплом педагога, и пошла бы преподавать, будь у учителей достойная зарплата.