Снова «передоз»: Певица Деми Ловато смогла прийти в себя после него

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Она считается одной из самых сексуальных певиц мира. Причиной «отключки» стал героин.

Певица Деми Ловато смогла прийти в себя после того, как у неё был зафиксирован сильный «передоз». В бессознательном состоянии она была доставлена медиками из своего дома, находящегося в Лос-Анджелесе.

Американская актриса и певица, которой лишь 25 лет, уже давно замечается в чрезмерном пристрастии к сильным наркотикам. В этот раз она была на самой грани смерти.

Врачи «откачали» Деми Ловато. Сейчас она уже смогла прийти в себя и благодарит всех, кто во время нахождения её без сознания молился за неё.

В то же время Ловато отметила, что появляющаяся в СМИ информация относительно её пристрастий не всегда является корректной. Певица просит относиться с уважением к её частной жизни и не спекулировать на этой тематике.

Деми лечилась от наркозависимости уже не единожды. Она никогда не могла выдержать курс лечения полностью и сбегала из клиник.

Помимо этого недуга, девушка страдает биполярным расстройством и целым букетом иных болезней.

Пристрастие звёзд шоу-бизнеса к стимулирующим и запрещённым препаратам уже давно стало притчей во языцех. Отдельные специалисты предлагают их тщательно проверять перед приёмкой в «цеха», а после этого надёжно кодировать.

Когда наркотики употребляют, почти повально, многие знаменитости, это становится плохим стимулом для их почитателей.