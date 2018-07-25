Коллега умершего актёра из «Счастливы вместе» поделилась своими воспоминаниями

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Звезда получил образ «вечного мальчика», и ему доставались роли ранимых персонажей.

Актриса Театра киноактёра Наталья Тищенко в своём недавнем интервью поделилась своими воспоминаниями о дружбе с умершим актёром Александром Исаковым. По словам женщины, он был очень умной и талантливой личностью, которая особенно отличалась своей добротой.

Коллега умершего актёра из «Счастливы вместе» заявляла, что со временем у него сложилось амплуа «вечного мальчика». Исаков всегда получал роли принцев и ранимых персонажей. Притом, считает Тищенко, актёр справлялся с такими персонажами просто отлично.

К каждому своему образу звезда сериала «Счастливы вместе» относился с особенным трепетом, бережностью и ответственностью. Он всегда старался привнести в роль свой личный характер.

Особенность Александра Исакова его коллега видит в манерности, которая была необычайной и выделялась из толп остальных работников театра. Кроме того, актёр из «Счастливы вместе» всегда быстро входил в свои новые образы и за всю карьеру ни разу никого не подвёл.