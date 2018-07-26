Продюсер «Ласкового мая» признался, что бил Леру Кудрявцеву головой о батарею

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Беременная телеведущая много лет назад получила травму головы, и сейчас она дает о себе знать.

Несколько недель назад беременная Лера Кудрявцева стала жаловаться на частые головные боли. Она регулярно обследуется у врачей, потому назвать ее отношение к будущему ребенку халатным нельзя. Однако стало известно, что в 80-х годах, когда Лера познакомилась со своим первым мужем Сергеем Ленюком, который являлся музыкантом из группы «Ласковый май», она много путешествовала с группой, так как у нее были для этого финансовые возможности. Но продюсер «Ласкового мая» недавно признался, что был недоволен частым присутствием Кудрявцевой с его группой и даже бил Леру головой о батарею: «Я ее прогонял. Колотил Кудрявцеву головой о батарею. Отправлял на самолете обратно в Казахстан. Чего только не делал! Но она все равно не унималась…» - сообщил Андрей Разин.

Врач-онколог Андрей Коржиков сообщил, что травма головы, даже такая старая, могла проявиться именно во время беременности, потому что это тоже стресс для организма и все старые раны всплывают на поверхность. Потому, такой исход дел не исключен. 47-летняя телеведущая сейчас борется со своими головными болями любыми средствами.