Экс-возлюбленная Егора Крида родила 64-летнему египетскому миллиардеру дочь

Сегодня, 05:15

В социальных сетях женщина поблагодарила престарелого супруга «за любовь» и «за неё», доказывая, что роды уже состоялись.

28-летняя молдавская модель привыкла делиться своими мыслями в социальных сетях. Конечно же это делается для поддержания популярности и дальнейшей её монетизации. Сейчас Instagram Ксении Дели насчитывает 900 тысяч подписчиков, с которым экс-возлюбленная Егора Крида делится своими буднями со своим супругом, 64-летним миллиардером из Египта.

Недавно же стало известно, что Ксения Дели родила египетскому миллиардеру дочь. Примечательно, что о своей беременности девушка старалась не рассказывать. О её беременности стало известно только в начале мая, когда Ксения опубликовала беременное фото, написав в посте, что «счастлива».

Сейчас же бывшая возлюбленная Крида опубликовала в своём Instagram снимок, который подписала словами: «Спасибо тебе за твою любовь и за неё», - намекая, что уже родила девочку.

Фанаты Ксении Дели ждут, когда она покажет первое фото новорожденной дочери, а также в комментариях расспрашивают женщину, как супруги решили назвать ребёнка.