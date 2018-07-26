Лиза Арзамасова раскрыла секрет идеальной фигуры

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Актриса рассказала, как ей удается поддерживать форму.

По мнению большинства россиян, Лиза Арзамасова является одной из самых красивых и женственных артисток отечественного кино и театра. Как выяснилось, звезда сериала «Папины дочки» не придерживается строгих диет и с удовольствием готовит.

23-летняя Лиза раскрыла секрет своей идеальной фигуры. Она призналась, что старается не употреблять вредные для здоровья фастфуд и газированные напитки, хотя на съемках это не всегда получается.

В перерывах между работой артистка находит время для собственного огорода. Она любит самостоятельно ухаживать за дачными грядками, на которых у звезды растут всевозможные витамины. Лиза рассказывает: «Каждое лето я балую свой организм овощами и ягодами с собственных грядок. Мое любимое дело – это уйти в огород на 24 часа. У меня там растут кабачки, морковка, земляничка, клубничка, руккола. Дача – это моя маленькая страна, в которую я просто обожаю наведываться!»

Кроме дачного участка, заряд энергии девушка получает во время активного отдыха. Она ездит на мотоцикле и квадроцикле по трассе, на которой проходит ЧМ по мотокроссу. Девушка объяснила: «Я считаю, что это самый настоящий спорт, после него есть крепатура, все тело обычно болит».

Так что будущий супруг артистки получит не только красавицу-жену, но и прекрасную хозяйку. О личной жизни звезды ходит немало слухов. Сначала ее «поженили» с актером Филиппом Бледным, вместе с которым они снялись в «Папиных дочках» и сыграли в спектакле «Ромео и Джульетта». Затем ей приписывали отношения с Родионом Газмановым, после публикации фото, на которых «влюбленная пара» сидит в кафе. А в 2016 году Арзамасова продемонстрировала кольцо, но так и не раскрыла личность своего жениха.