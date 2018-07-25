Ольга Серябкина призналась, как бесплатно работала физиотерапевтом

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Солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина призналась в самом сокровенном. Она рассказала, что мечтала быть медиком, и даже закончила экстерном курсы физиотерапевта.

«Несколько лет назад я захотела выучиться на физиотерапевта. Договорилась с главным физиотерапевтом одной больницы, чтобы приходить обучаться… И если бы у меня не было музыки в жизни, я бы там осталась», - написала Серябкина на своей странице в Instagram. Поклонники отнеслись к медицинской практике с пониманием, но при этом попросили певицу не забывать полученные знания в области медицины. Более того, солистка SEREBRO и сама признается, что опыт работы физиотерапевта ей помог в жизни.

«Кстати, однажды мои навыки помогли одной из бывших солисток группы SEREBRO. У неё сильно разболелся живот - я нажала на одну точку и её отпустило буквально через 30 секунд», - дополнила Серябкина. Стоит отметить, что некоторое время девушка бесплатно работала в больнице. Главный врач ей даже предлагал устроиться полноценно, но для Серябкиной это было просто хобби, смысл жизни. Теперь же солистка SEREBRO уверена, что пение – это её предназначение, чем уже не один год доказывает это на сцене.