«Я не верю, что вы моя семья»: Ольга Рапунцель поссорилась с мамой на глазах у дочери

Сегодня, 15:20

Камнем преткновения самых родных людей вновь стала «неблагополучная, сумасшедшая» сестра Ольги Рапунцель.

Зрителям «Дома-2» Ольга запомнилась своими постоянными истериками и криками, но если раньше они списывали поведение девушки на гормоны и беременность, то теперь объяснить её отношение к семье они не могут. Ольга вновь поссорилась со своей мамой из-за сестры. Ольга уверяет, что на всё добро Алёна отвечает сплетнями и ненавистью.

На защиту младшей дочери стала мама девушек, которая пытается их примерить. Мамина справедливость стала Ольге не по душе, и она устроила истерику на глазах у собственной трёхмесячной дочери. Отказ слушать родительницу и её аргументы вызвал шок у телезрителей. Позднее Ольга добавила: «Не верю, что вы моя семья!» Такая резкость в высказываниях заставила фанатов телестройки беспокоиться о моральном благополучии новорождённой девочки. Они просят убрать пару с проекта, чтобы не навредить невинному ребёнку, и оставить проблемы семьи за кадром.