Шепелева осудили пользователи сети за «девчачью» прическу сына

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Пользователи социальных сетей считают свое мнение единственно правильным и настоятельно советуют Дмитрию не превращать своего сына в девочку.

На данный момент Дмитрий Шепелев отправился в путешествие в Италию со своим сыном Платоном. Сейчас они находятся во Флоренции и в своем Instagram-аккаунте Дмитрий опубликовал фото с сыном, где он снят со спины и его длинные волосы завязаны в хвостик, чтобы не лезли в глаза. Некоторые пользователи весьма негативно отозвались о прическе Платона и посоветовали Дмитрию «не растить из мальчика девочку».

«Честно думала девочка рядом», «Что за девочка рядом? Некрасиво»«Только из мальчика не надо делать девочку хвостики это ни к чему» - так прокомментировали, даже осудили, пользователи сети «девчачью» прическу сына Шепелева. Однако многие поклонники телеведущего сделали «хейтерам» замечание, что если у Платона такая прическа, то он сам этого захотел. А мыслить стереотипами в наше время весьма старомодно и вообще «прошлый век». Ведь если человеку нравится то, что он носит, но не стоит его упрекать в том, что конкретно может не нравиться другим, у каждого своя жизнь и пытаться осудить человека за его желания - глупое занятие.