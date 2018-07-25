Ирина Шейк порадовала откровенными фото из ванной

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На снимках модель позирует в полумраке перед зеркалом лишь в красивом нижнем белье, демонстрируя все достоинства своей идеальной фигуы.

Российская актриса и супермодель Ирина Шейк порадовала своих подписчиков в Instagram откровенными фото из ванной. На снимках уроженка Еманжелинска позирует в новом комплекте нижнего белья серого оттенка. Пост с интимными снимками девушка сопроводила комментарием: «Одержимая треугольным бюстгальтером».

Несмотря на то, что фотографии не самого лучшего качества, к тому же были сделаны в полумраке, подписчиков это ни капли не смутило. Поклонники оценили все детали фигуры Ирины, восхитились ее прекрасной физической формой и идеальными параметрами: «Вы шикарно выглядите!». Пост собрал кучу положительных отметок и комментариев фолловеров.