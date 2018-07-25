Монеточка отменила выступление на «Нашествии»

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В России приближается традиционный фестиваль. От участия в нём отказались ряд исполнителей.

Одна из них - это певица Монеточка. Такой псевдоним себе взяла Елизавета Гырдымова. Она отменила своё ранее анонсированное выступление на «Нашествии».

Сообщение об этом Монеточка разместила во «ВКонтакте». Она извинилась перед теми, кто надеялся послушать её на «Нашествии». В итоге она пожелала всем подписчикам мира.

Причину своего решения она не сообщила. Вероятнее всего, это то, что организаторы фестиваля при его проведении тесно сотрудничают с Минобороны. Именно эту причину отказа участвовать в «Нашествии» ранее сообщили исполнители «Пошлой Молли», «Порнофильмов», «Элизиума» и «Йорша». Они считают, что фестиваль пропагандирует милитаризм.

В то же время, буквально перед этим Монеточка подверглась жёсткой критике от Земфиры. Она распространялась на тембр голоса певицы.

Минобороны участвует в «Нашествии» с 2013 года. Он показывает там образцы военной техники и проводит акции, носящие патриотический характер. Помимо того, там во время фестиваля постоянно функционирует армейский пункт, в котором можно записаться в контрактники.

Фестиваль на протяжении 3 – 5 августа будет принимать Тверская область.