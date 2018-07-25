«Греховный Дом-2»: Магические ритуалы участников рассекретил инсайдер

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Любовные привороты, черная магия, прелюбодействие стали нормой для проекта, который не теряет своей аудитории не один год, уверяют священники.

Проект «Дом-2» стартовал в России 11 мая 2004 года. За это время поклонники телестройки пережили многое: расставания, победы, ссоры, драки, упреки, скандалы. А популярные магические ритуалы участников рассекретил инсайдер.

По его словам, за время проекта появлялись участники, которые практиковали белую и черную магию. В число «замеченных» попали и парни, и девушки. Стоит вспомнить экс-участника – Вальтера. Его история напоминает перевернутую реальность. Априори священник не должен иметь жены, а сосредоточиться должен на молитве и вере. А вот за таинственным Вальтером замечены несколько женщин и непризнанные им дети. Такой случай стал нонсенсом для некоторых телезрителей, при этом сам священнослужитель признавался в интервью, что практиковал черную магию.

Участница «Дом-2» Элина Камирен также подогревает интерес к своей фигуре в соцсетях благодаря магическим снимкам. Стоит вспомнить, что девушка решила показать маникюр на фоне мрачного черепа. После этого поползли слухи о ее причастности к магии. Под взор инсайдера попала деятельность еще одного участника. Олег Волк признавался неоднократно, что приворожил возлюбленную Ксению. Камила Коробейникова вообще решилась сделать порчу Илье Григоренко, который испытывал проблемы со здоровьем после общения с девушкой. За сердцем Григоренко еще охотилась и Алена Ашмарина, которая за помощью обращалась к магам.

Не стоит забывать о Венцеславе Венгржановском. Он запомнился поклонникам практикой в черной магии и признанием в этом. Венц рассказывал, что сделал любовный приворот на свою избранницу, и теперь она никак не может его оставить, несмотря на постоянные разногласия в их паре, драки и ссоры.

Теперь число участников пополнил еще один практикующий маг Никита Турчин – участник 18 сезона проекта «Битва экстрасенсов». А затем парень появился на площадке телепроекта «Дом-2», смело заявив, что пришло его время строить любовь.

«Таким образом это не просто телестройка, как мы привыкли видеть. Скорее всего это «Греховный Дом-2», который подрывает православную веру в России», - уверяет инсайдер.