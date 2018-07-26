Юрий Дудь выложил фото на фоне «Волгоград Арены»

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Известный блогер и журналист продолжает делиться с подписчиками своими впечатлениями от чемпионата мира. Фото на фоне «Волгоград Арены» Юрий Дудь выложил в соцсети.

На снимке компания сидит на противоположном от стадиона берегу Волги. Погода теплая, сухо, река, от комаров защищает дым костра – что еще нужно для счастья? А перед глазами к тому же – сияющая огнями чаша стадиона. Красота! Любуйся - не хочу!

Фото уже набрало более 68500 лайков. Комментариев тоже сотни.

Подписчики в комментариях активно делятся своими историями отдыха на том же самом месте, отмечая живописность окрестностей. А некоторые отмечают, что с радостью побывали бы в Волгограде, как и Юрий Дудь.