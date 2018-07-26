Лолита рассказала шокирующую историю о травле в Болгарии русских

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Местные жители враждебно настроены к россиянам, имеющим недвижимость в их стране, даже если они способствуют развитию национальной экономики.

В Болгарию приезжают пожить и отдохнуть много россиян. Им нравится простая жизнь болгар и местная экология. У Лолиты Милявской тоже есть квартира в одном из многоэтажных домов на Солнечном берегу и довольно большой участок земли в деревне. Кроме того, Лолита помогает присматривать своему другу Филиппу Киркорову за его собственностью.

Но недавно болгары начали испытывать по отношению к русским настоящую ненависть на почве национализма. Певица заявила о настоящей травле своих сограждан: все чаще стены домов исписаны призывами выгнать «русских» из Болгарии. Более того, несмотря на плачевную экономическую ситуацию в стране, «нищие» болгары отказывают русским в покупке домов, а уже купившим не дают нормально жить. Лолите, например, не раз перекрывали воду и отключали электричество, а полиция никак не реагирует на жалобы русских на их дискриминацию по национальному признаку. Певица считает это «совершеннейшим безумием».

Некоторые журналисты считают, что подобное заявление певицы может стать причиной международного скандала.

Подобное отношение к российским туристам Лолита считает недопустимым, так как оно в первую очередь нанесет вред местным жителям. Бюджет Болгарии может лишиться значительной доли инвестиций и рабочих мест.

Недавно Лолита рассказала еще одну шокирующую историю о болгарской травле. Весной один из местных граждан обвинил певицу в «покушении на убийство», после того как она возмутилась очередным антироссийским высказыванием и пообещала мужчине «набить морду».