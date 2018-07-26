Ухажёр Бузовой не нашёл в Воронеже достойной себя девушки

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Там Роман Гриценко проводил кастинг для отбора на шоу «Дом-2». Молодой человек искал для себя вторую половинку.

В итоге ухажёр Бузовой не нашёл в Воронеже девушки, достойной себя. Сообщение об этом он оставил в своём аккаунте в Instagram.

Свою избранницу ему в Воронеже встретить не удалось. В то же время он проинформировал подписчиков о том, что из этого города для участия в шоу возьмут «пару человек».

Также ухажёр Бузовой назвал всех участников кастинга большими молодцами. А поиск спутницы жизни Роман решил продолжить.

Гриценко стал известен в качестве ухажёра Ольги Бузовой после поцелуя с телеведущей. Затем он сделал попытку ухаживания за ней. Та прекратила отвечать взаимностью.

Множество поклонников телепроекта отметили свою усталость от постоянного заигрывания Бузовой с Гриценко.

С одной стороны она всячески старается обратить на себя его внимание. С другой – заявляет, что она в проекте ведущая, поэтому романтическая связь между ними невозможна.