«Договор с Дьяволом»: Анита Цой впечатлила соцсети фото в купальнике

Мистическая остановка времени на руку певице для ее бьюти-блога.
Молодая на вид артистка раскрыла секрет успеха и привлекательности, не тая малейших деталей. Анита Цой впечатлила соцсети фото в купальнике, а поклонники с радостью подметили, что артистка выглядит отлично и радует всех своим внешним видом, несмотря на свой возраст.
В своем аккаунте в Instagram певица делится секретами успешных бьюти-процедур и результаты демонстрирует всем желающим. Сопровождает все публикации снимками и комментариями.
Ранее мы сообщали, что Анита Цой примеряла имплантанты для груди. Решиться на такой поступок ей помог старт нового реалити-шоу.