«Договор с Дьяволом»: Анита Цой впечатлила соцсети фото в купальнике

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Мистическая остановка времени на руку певице для ее бьюти-блога.

Молодая на вид артистка раскрыла секрет успеха и привлекательности, не тая малейших деталей. Анита Цой впечатлила соцсети фото в купальнике, а поклонники с радостью подметили, что артистка выглядит отлично и радует всех своим внешним видом, несмотря на свой возраст.

«Просто любуемся Вами, Аниточка!», «Аня, выглядите супер! Как девочка молоденькая)) Любуюсь))», «Наверное договор с Дьяволом заключили», - написали подписчики артистки.

В своем аккаунте в Instagram певица делится секретами успешных бьюти-процедур и результаты демонстрирует всем желающим. Сопровождает все публикации снимками и комментариями.

Ранее мы сообщали, что Анита Цой примеряла имплантанты для груди. Решиться на такой поступок ей помог старт нового реалити-шоу.