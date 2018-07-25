Бывшая жена Дмитрия Пескова не стесняется смелых фото с молодым женихом

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Сейчас она на отдыхе в Турции. Туда женщина отправилась вместе со своим избранником после помолвки.

При этом бывшая жена Дмитрия Пескова совершенно не стесняется смелых фото с молодым женихом. Он на 11 лет моложе своей избранницы.

В прежнем браке Екатерина Солоцинская прожила с Дмитрием Песковым в браке на протяжении восьми лет. Затем пара решила расстаться.

Сейчас женщина проживает в Париже. Год назад она познакомилась с Андреем Григорьевым. Он юрист. Ровно через 12 месяцев мужчина сделал предложение, от которого Солоцинская не отказалась. Это романтическое событие произошло во время полёта на воздушном шаре.

Перед предстоящей свадьбой бывшая жена Дмитрия Пескова решилась на кардинальные изменения в своём имидже. Она сделала очень короткую стрижку и покрасилась в брюнетку.

В ходе последней фотосессии из Турции экс-супруга Пескова с молодым женихом позировали без одежды. Екатерина прильнула к обнимающему её Андрею перед поцелуем. Выглядят они абсолютно счастливыми.

В сопроводительном тексте женщина сообщила, что каникулы в Турции уже подходят к концу. По её мнению, со времён юности, здесь ничего не поменялось. Еда так же вкусна, в магазинах – те же продукты, турки – так же дружелюбны и открыты.