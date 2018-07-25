«Замуж по залету»: Экс-солистка группы Hi-Fi ждет второго ребенка

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Отец ребенка предложил Татьяне выйти замуж, а она думает, что ему ответить, предвидят поклонники артистки.

Пятый месяц беременности приоткрыл занавес тайны семьи артистки. Продолжительное молчание о своем новом статусе подтолкнуло фанатов к выдумкам и догадкам. Но спустя время, оказалось, что экс-солистка группы Hi-Fi действительно ждет второго ребенка. Артистка подтвердила свое положение и поспешила, уверяют астрологи.

«Таинство зарождения жизни не должно быть показано всем, стоит опасаться сглаза и плохих людей», - подчеркивает наследственная ведунья.

После громкого оглашения своего положения на Терешину обрушился новый бурный шквал догадок и обсуждений. Поклонники уличили певицу в том, что она выйдет «замуж по залету». Как оказалось, отец ее второго ребенка Олег (кстати моложе певицы на 13 лет), предложил ей руку и сердце.

Ответить девушка пока еще не успела, впрочем как и подтвердить этот слух в прессе. Однако появились догадки, что подружками невесты на торжестве станут Лера Кудрявцева, Юлия Волкова и Анфиса Чехова.