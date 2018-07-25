«На козе не объедешь»: Катерина Шпица спела песню верхом на этом животном

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Впрочем, Коза-Дереза была не настоящей. Это памятник, украшающий Театральную площадь Нижнего Новгорода.

Катерина Шпица, родившаяся в Перми, спела песню верхом на этом животном. Видимо, актриса хотела доказать, что её «на худой козе не объедешь».

Для исполнения она выбрала композицию британки Адель. Это «Rolling In The Deep».

Актриса не сразу смогла подстроиться в такт, поскольку аккомпанемент слегка импровизировал. Однако, в целом, ей это вполне удалось.

Поклонники оценили её выступление именно так. Они сообщили, что Шпица на козе – это круто. Некоторые сообщили, что Катерина обладает просто фантастическим голосом и неимоверной улыбкой.

Шпица выложила видео выступления в своём аккаунте.