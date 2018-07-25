«Хач» Амиран Сардаров повел себя недостойно и унизил всех претенденток на его сердце, уверены пользователи интернета.
Заполняя анкету участницы нового шоу, Светлана Юрченко не думала что станет «пушечным мясом» для повышения рейтинга. Для массового и суперпопулярного молодежного шоу девушек, желающих бороться за главного «хача», отвезли к реке и лесу. Там им велели продюсеры начать строить палаточный городок. При этом у участниц забрали телефоны, чтобы избежать оттока информации. Именно тогда экс-участницу «Дома-2» жестко избили конкурентки в шоу «Хачу невесту».
После публикации этой новости в социальных сетях реакции от виновниц не последовало. Также отмолчался и еще и автор «Дневника хача». По последним данным, девушка чувствует себя гораздо лучше.