Сегодня, 11:05

«Хач» Амиран Сардаров повел себя недостойно и унизил всех претенденток на его сердце, уверены пользователи интернета.

Заполняя анкету участницы нового шоу, Светлана Юрченко не думала что станет «пушечным мясом» для повышения рейтинга. Для массового и суперпопулярного молодежного шоу девушек, желающих бороться за главного «хача», отвезли к реке и лесу. Там им велели продюсеры начать строить палаточный городок. При этом у участниц забрали телефоны, чтобы избежать оттока информации. Именно тогда экс-участницу «Дома-2» жестко избили конкурентки в шоу «Хачу невесту».

«Хлынула кровь! На меня напала другая участница Лара Алборова. Когда я упала, то стала добивать ногами. От неожиданности ничего не смогла сделать. Главный вопрос: зачем? В итоге, я потеряла сознание и несколько часов пролежала на берегу. Ни Амиран, ни продюсеры шоу даже не пытались что-либо сделать», - призналась пострадавшая Светлана.

После публикации этой новости в социальных сетях реакции от виновниц не последовало. Также отмолчался и еще и автор «Дневника хача». По последним данным, девушка чувствует себя гораздо лучше.

«Кстати, мне уже гораздо лучше, синяки под глазами проходят, голова кружится меньше и носик дышит.. дышать приятно ,очень приятно», - написала Юрченко в Instagram.