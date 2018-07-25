Беременная Анна Хилькевич удивила поклонников своим детским фото

Сегодня, 10:39

Беременная Анна Хилькевич, которая совсем скоро станет мамой во второй раз, не забывает о своем Instagram-аккаунте. Недавно знаменитость показала своё детское фото.

31-летняя актриса Анна Хилькевич порадовала поклонников новым детским фото, только на этот раз не дочери Арианны, а своим архивным снимком. На фото сама маленькая Анна позирует в чем мать родила, чем и умилила поклонников. Стоит отметить, что многие интернет-пользователи заметили явные сходства между дочерью и матерью.

«Копия с дочуркой», «Ариаша так на тебя похожа», «Вообще не изменилась, как была красоткой, так и осталась», «Ариша - копия мамы, обалдеть, даже по выражению лица», «Очень интересно увидеть тебя в детстве, прикольно», «Копия твоя доченька», «Ах вот на кого дочка похожа», «Дочку явно с мамы рисовали», - прокомментировали снимок поклонники актрисы.