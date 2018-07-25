«Неискупаемый грех»: Юрий Лонго рассказал, что Пугачева увела Кузьмина с помощью черной магии

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Ритуал приворота совершила Алла Борисовна без зазрения совести, и несмотря на детей Владимира, уверяет первая жена певца.

Татьяна Артемьева раскрыла один из тайных секретов Примадонны российской эстрады. Поэтесса призналась, что Пугачева увела Кузьмина из семьи с помощью черной магии. Неискупаемый грех взяла на душу артистка ради собственной корысти, уверенна обиженная супруга Владимира Кузьмина.

«Я знаю, что она с помощью черной магии приворожила моего мужа! У меня есть свидетели, которые видели, как Пугачева призналась на своем дне рождении, что продала душу дьяволу за вечную молодость. В тот вечер она и обо мне сказала много гадостей…», - рассказала женщина.

Оказалось, что видел весь процесс своими глазами Юрий Лонго. В итоге брак пары начал рушиться из-за безденежья Татьяны, которая не могла оплатить услуги мага. Лонго рассказал, что Пугачева прибегала к услугам черных магов, чтобы завоевать сердце любимого мужчины.

«Однажды мы стояли за кулисами, и я спросила Володю: «Куда ты спрятал деньги? Наверное, все на Пугачиху свою истратил?», - продолжила поэтесса.

После этого начался период затяжной неприязни и вражды между женщинами.

«Говори мне «вы»! – кричала Пугачева в трубку. – Ты хоть знаешь, кто я? Я певица!» «И что? – отвечала я. – А я поэтесса», - вспоминает обиженная первая жена Кузьмина.

В конце концов противостояние между женщинами не дало положительного результата для обеих. Брак с Кузьминым Татьяне сохранить не удалось, а Пугачева выбрала иной путь без Владимира. Поклонники Аллы Борисовны не верят, что подобную шутку могла сделать Примадонна, но есть и те, кто допускает такую вероятность. На данный момент Пугачева счастлива с молодым и привлекательным Максимом Галкиным и не комментирует подобных заявлений со стороны «обиженных» в свой адрес.