«Неискупаемый грех»: Юрий Лонго рассказал, что Пугачева увела Кузьмина с помощью черной магии

Ритуал приворота совершила Алла Борисовна без зазрения совести, и несмотря на детей Владимира, уверяет первая жена певца.
Татьяна Артемьева раскрыла один из тайных секретов Примадонны российской эстрады. Поэтесса призналась, что Пугачева увела Кузьмина из семьи с помощью черной магии. Неискупаемый грех взяла на душу артистка ради собственной корысти, уверенна обиженная супруга Владимира Кузьмина.
Оказалось, что видел весь процесс своими глазами Юрий Лонго. В итоге брак пары начал рушиться из-за безденежья Татьяны, которая не могла оплатить услуги мага. Лонго рассказал, что Пугачева прибегала к услугам черных магов, чтобы завоевать сердце любимого мужчины.
После этого начался период затяжной неприязни и вражды между женщинами.
В конце концов противостояние между женщинами не дало положительного результата для обеих. Брак с Кузьминым Татьяне сохранить не удалось, а Пугачева выбрала иной путь без Владимира. Поклонники Аллы Борисовны не верят, что подобную шутку могла сделать Примадонна, но есть и те, кто допускает такую вероятность. На данный момент Пугачева счастлива с молодым и привлекательным Максимом Галкиным и не комментирует подобных заявлений со стороны «обиженных» в свой адрес.