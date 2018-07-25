Актриса сериала «Тайны следствия» Кузьмина смогла победить рак

Сегодня, 11:32

Проблемы с онкологией начались у неё ещё в прошлом году. Актриса их не скрывала.

В итоге Кристина Кузьмина смогла победить рак. Актриса получила известность после съёмок в сериале «Тайны следствия» и ряде других фильмов.

За истекший года Кузьмина ложилась на ряд серьёзнейших операций. Рак у неё был обнаружен повторно. Перед этим это было пять лет назад.

Тогда после благополучно проведённой операции актриса решила, что всё закончилось. Оказалось, что нет.

Кузьмина сообщила, что рецидив онкологии является намного страшнее. Пациент уже знает, что ему предстоит вынести, чтобы побороть страшную болезнь.

Актриса рассказала, что когда она узнала о раке второй раз, то её чувства были странными и смешанными. Шока она не испытала, но до последнего цеплялась за мысль, что диагноз мог быть ошибочным.

Теперь она уже знала, что такое химиотерапия и особого энтузиазма поначалу не испытывала. Однако, деваться некуда и пришлось лечиться.

Кристина рассказала, что всё это время чувствовала большую помощь от близких, родных, родственников и друзей. От них она не скрывала своей онкологии.

Знаменитость сообщила, что на сегодняшний день её состояние стабилизировалось. Терапия прошла успешно. После этого она посетила Израиль, где с ней произошло то, что она назвала чудом.

Актриса почувствовала себя здоровой и влюбилась. Прогнозы о дальнейшем своём здоровье она не делает. Говорит, это подвластно лишь Богу.