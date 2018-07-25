Друг актёра Исакова: В его смерти виновата врачебная ошибка

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Известный актёр неожиданно скончался 24 июля. Роман Печерский выдвинул свою версию столь раннего ухода своего друга из жизни.

В смерти актёра Александра Исакова, по мнению его друга, могла быть виновата врачебная ошибка.

Печерский сообщил, что срок нахождения Исакова в больнице составлял три недели. Лишь только после того, как у него произошёл отёк лёгких, была установлена истинная причина его болезни.

Как оказалось, он был болен двусторонней пневмонией, которая дала осложнение. От чего Исакова лечили до этого, его друг не сообщил. Он задаётся вопросом к врачам, не купили ли те свои дипломы.

Печерский рассказал, что ещё вечером перед смертью к актёру приезжала его мама и друзья. Они шутили и занимались обсуждением планов на предстоящий отдых.

А уже утром Исакова не стало. Сердце не смогло справиться с запущенной болезнью.

Печерский сообщил об этом в своём аккаунте в Facebook, где высказал соболезнования родным, близким и друзьям усопшего.