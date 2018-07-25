Жена Дмитрия Диброва потеряла за границей золотые украшения

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Женщина подозревает, что всё дело в сглазе, хотя сама в подобные суеверия не очень верит.

Многодетная мать Полина Диброва, жена Дмитрия Диброва, в своих социальных сетях написала, что потеряла за границей золотые украшения. Семья была на отдыхе в Барселоне, где женщина отпраздновала свой день рождения. После этого с ней произошло ряд неприятных событий.

Сначала Полина Диброва получила подарки от близких и родных, а затем потеряла своё золото. Указывается, что золотых украшений её «лишило море». Сначала исчезло кольцо Полины, а затем один из сыновей оставил на берегу крестик.

Жена Дмитрия Диброва признаётся, что эти события случились сразу же, буквально через день. Женщина признаётся, что старается реагировать на подобные ситуации «философски». Полина Диброва добавляет, что когда-то слышала, что камни и золото могут унести с собой всё плохое. Такое мнение облегчает ей дорогостоящую потерю. В это же время жена Дмитрия Диброва связывает потерю золотых украшений со своим сном, в котором были пауки.

Подписчики многодетной матери утешили её, заявив, что утрата может быть приметой к новому кольцу. Другие же люди заявили Полине, что стоит попросту снимать украшения перед тем, как заходить в море.

В комментариях к публикации свои версии написали и суеверные люди. Полина Диброва призналась им, что старается относится к миру с научной точки зрения, используя только факты, но в это же время рассматривает теорию сглаза. Женщина призналась, что в случае с потерей золота, душу ей греют именно суеверия.