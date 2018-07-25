«Примадонн российского юмора»: Гарик Харламов повторил образ Аллы Пугачевой

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На днях в Ереване пройдут съемки комедийного шоу ComedyClub, о чем и сообщил Гарик Мартиросян в своём Instagram. Также шоумен показал новый образ своего коллеги Гарика Харламова, который неожиданно перевоплотился в Пугачеву.

Гарик Харламов решил удивить публику своей новой трансформацией. На этот раз знаменитость примерял образ самой Аллы Пугачёвой, надев парик с кудрями. Поклонники с юмором отнеслись к новому образу шоумена и заявили. Что поскорее бы хотели увидеть саму пародию на Аллу Борисовну.

«Гарри Борисович это сила», «Как это развидеть?», «Пугачева... Параллельная вселенная», «Алла Борисовна, уже не та», «Наконец увидела Пугачеву без грима», «Гарик Харламович Пугачев», «Зачем парик у Пугачевой взял?», «Так Галкин развлекается, пока мама ходит за продуктами», «Примадонн великолепен!», - заявили пользователи Сети.