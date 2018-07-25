«Сыграл в ящик»: Галкин спародировал Киркорова, Баскова и Земфиру

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Юморист покоряет Интернет-аудиторию и зарабатывает деньги на стебе со своих друзей и коллег, уверенны юзеры.

Муж Аллы Пугачевой после жесткой критики фотоснимка Николая Баскова и неожиданным комментарием решил продолжить стеб над «лучезарным». Галкин решил стать ведущем домашнего канала «Культура - мать всех».

«Пишите в комментариях о своих душевных волнениях, вызванных последними творениями российских певцов. Что вас особенно всколыхнуло?», - написал Галкин своим подписчикам в Instagram.

Галкин спародировал Киркорова, Баскова и Земфиру. Также не обошел вниманием и начинающих исполнителей, пользующихся популярностью. Такой вид творчества юмориста, который «сыграл в картонный ящик», пришелся юзерам по вкусу.

«Максим, ну ты и приколист!!!Я восхищаюсь тобой!!!! просто супер Продолжай в том же направлении», «Удивительный домашний телеканал», «Надо было не ящик картонный портить, а лучше взять крышечку для унитаза», - написали восторженные поклонники.