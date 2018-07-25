«Сыграл в ящик»: Галкин спародировал Киркорова, Баскова и Земфиру

Юморист покоряет Интернет-аудиторию и зарабатывает деньги на стебе со своих друзей и коллег, уверенны юзеры.
Муж Аллы Пугачевой после жесткой критики фотоснимка Николая Баскова и неожиданным комментарием решил продолжить стеб над «лучезарным». Галкин решил стать ведущем домашнего канала «Культура - мать всех».
Галкин спародировал Киркорова, Баскова и Земфиру. Также не обошел вниманием и начинающих исполнителей, пользующихся популярностью. Такой вид творчества юмориста, который «сыграл в картонный ящик», пришелся юзерам по вкусу.