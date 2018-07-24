Дженнифер Энистон поразила фигурой в купальнике

Вчера, 23:08

Сексуальная звезда сериала «Друзья» шокировала поклонников реальными снимками скрытых камер.

Дженнифер Энистон наслаждается заслуженным выходным днем, впитывая солнце в Портофино. Знаменитость находилась на приватной территории, но назойливые папарацци не смогли ей дать шанс улизнуть от фотовспышек. Подтянутый внешний вид актрисы в 49 лет стал настоящим открытием для коллег и поклонников, она буквально поразила своей фигурой в купальнике. Ее небесно-голубое бикини - известный дизайнерский наряд. Eres – бренд, любимый многими знаменитостями за его минимальную шикарную эстетику.

«Она такая красивая. Кажется, время стоит на месте», «Красивая Дженифер, не могу оторвать глаз», «Рейчел как будто вовсе не стареет, а ее жизнь остановилась после съемок сериала «Друзья», - написали поклонники.

Купальник Энистон из коллекции «Les Essentiels» бренда и включает в себя треугольник и сверху симметричное бикини. Поклонники этого оттенка подмечают, как красиво он смотрится на загорелой коже Дженнифер.