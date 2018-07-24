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Ольга Бузова тоже может оказаться киноманкой и поклонницей мелодрам, размышляют пользователи Сети.

Сестра Бузовой подсела на турецкие сериалы. Об этом привлекательная родственница певицы Бузовой призналась в социальной сети, пока телеведущая решает проблемы после сегодняшнего ДТП.

«Никогда не думала, что турецкий сериал сможет так сильно зацепить((( чувствую, что ближайшее время, я останусь без сна, зачем они так заканчивают серии, что не включить и не глянуть начало следующей просто невозможно, это нечестно по отношению к зрителю, который в итоге не высыпается. В общем, сериал «любовь напрокат» это какой-то космос только для девочек, мальчики вряд ли поймут», - написала привлекательная Анна.

Подписчики оценили откровение сестры Бузовой и поддержали ее сотнями комментариев.

«Я его смотрела! Космос !!!! Очень крутой ,забирал все мое время. Но он просто не реально крутой !!!! Обожаю турецкие сериалы !!», «Тоже недавно его смотрела. Фавориты по турецким сериалам я считаю: «чёрная любовь», «запах клубники», «Любовь напрокат» и «Любовь не понимает слов», - написали подписчики.