Многодетная Екатерина Климова кажется старшей сестрой своего семейства

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Актриса держит себя в прекрасной форме, и ее поклонники лишний раз это подтверждают.

Трудно поверить в то, что 40-летняя Екатерина Климова - многодетная мать. Она держит себя в отличной форме и старается не уступать дочерям в физическом плане. В своем аккаунте в Instagram Екатерина опубликовала фотографию, на которой она находится со всеми своими детьми, но практически никак не выделяется на их фоне.

«Екатерина - молодец! Четверо детей, муж, работа - на всё хватает сил. И сама не потеряла невероятной привлекательности и таланта!», «Молодец!Талантливая актриса, отличная мама. Красивая с отличной фигурой. Восхищаюсь Вами», «Красивые такие а мамочка чудо как хороша,как сестрёнка деткам», «Вот это мама! Девчушка какая-то!», «Маму найти невозможно)», «Красивая и счастливая семья,» - восторгаются в комментариях поклонники творчества Климовой.

Подписчики точно подметили, что Екатерина кажется старшей сестрой своего семейства, но никак не мамой, она очень молодо и свежо выглядит и благодаря своей выдержке, преодолению таких пороков, как лень, она держит себя на высоте, а ее семья старается не отставать.