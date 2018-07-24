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Друзьям и близким сложно смириться с потерей такого человека, как Александр, и они пытаются найти причины для столь быстрой кончины.

На 40-м году жизни в одной из московских больниц умер знаменитый актер Александр Исаков. По словам его близких, эта смерть была для них неожиданной, ведь еще вчера они шутили, говорили о совместном отдыхе, планировали будущее и вот уже сегодня, 24 июля, актера не стало.

Три недели он пролежал в больнице, и некоторые его друзья винят врачей в смерти Александра. По их словам, диагноз двухсторонняя пневмония Исакову поставили в последний момент, его сердце просто не справилось с такой нагрузкой.

Он был артистом Государственного театра киноактёра и участвовал в таких известных постановках, как «Щелкунчик и мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Волшебная туфелька Золушки» и многих других. Также он был замечен и на телевидении в качестве актера в сериалах «Атлантида», «Счастливы вместе», «Безмолвный свидетель» и «Дежурный ангел».