Киркоров обрадовался собственной песне на радио

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Певец опубликовал видео, в котором изображал удивление и радость маленького ребёнка.

Недавно Филипп Киркоров презентовал очередную песню, которая была записана вместе с Николаем Басковым. Сам же артист начал интриговать фанатов ещё за два дня до выхода сингла. Он предложил поклонникам выдвигать свои варианты того, с кем из эстрадных певцов была записана музыкальная композиция.

Сегодня же, 24 июля, в Сеть попала песня Киркорова и Баскова «Ибица». Фанаты короля российской поп-сцены уже успели насладиться композицией. В это же время недавно Киркоров опубликовал в своём Instagram очередное видео.

На нём певец обрадовался собственной песне, которая уже в день выхода появилась на радио. Киркоров изображал радость и заинтересованность маленького ребёнка, когда услышал предположение ведущего о том, что «Ибица» станет новым хитом после «Цвет настроения синий».