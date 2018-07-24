«Так ей и надо»: В соцсетях жестоко раскритиковали аварию Бузовой на Mercedes-Benz

Сегодня, 19:09

Хейтеры с ненавистью пишут в соцсетях, что певица не просто так стала жертвой ДТП. Они считают, что Бузова уже всем надоела, в том числе и водителю КАМАЗа.

В соцсетях началось масштабное обсуждение ДТП, в которое попала Ольга Бузова. Хейтеры в соцсетях заявили: «так ей и надо». Многие недоброжелатели жестко раскритиковали аварию Бузовой на Mercedes-Benz и посчитали, что певицу настигла карма.

«Чувак, ну почему ж ты не постарался? Одной идиоткой в мире стало бы меньше», - пишут недоброжелатели в социальных сетях.

Ольга привыкла к подобному вниманию, но в этот раз не дала никаких комментариев по поводу злостных высказываний. В данный момент певица находится на месте ДТП и оформляет страховой полис. По имеющимся данным, виновником аварии является именно водитель КАМАЗа, так как он въехал в зад Mercedes-Benz Бузовой. Однако эта информация пока официально не подтверждена.