Иван Ургант принял участие в гонке «Тур де Франс»

Сегодня, 19:10

Некоторое время назад телеведущий Иван Ургант увлекся велоспортом. По его словам, так как телекамера всегда прибавляет объемы, ему приходится следить за своим весом.

Неожиданно он открыл для себя велоспорт. Увлечение, начавшееся с одной тренировки в неделю и загородных велопрогулок с семьей, переросло во вполне серьезные занятия спортом.

В конце концов, результаты занятий велоспортом были настолько хорошими, что Иван принял участие во всемирно известной гонке «Тур де Франс». Он не мог не похвастаься своей новой фигурой и выложил фото рядом с велосипедом с подписью «Лордоз, кифоз и необыкновенный кросс!»

Если это случайно не фотошоп, то респект Урганту. Облегающая велоформа демонстрирует действительно стройную фигуру телеведущего. Большинство поклонников в Сети в комментариях одобрительно высказываются об облике Ивана. Пользователи Сети прикидывают, что Иван точно сбросил не меньше 10 килограммов.

Правда, есть и комментарий, где звезду называют «жутким качком». Непонятно, неужели автору данного комментария больше бы понравился пивной живот. Но этот критик в хоре похвал единственный.