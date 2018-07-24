У бывшей солистки группы «ВИА Гра» из ноги извлекли бриллиант

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Татьяна Котова, будучи неосторожной, поранила на одном из выступлений свои ноги.

У бывшей солистки группы «ВИА Гра», Татьяны Котовой в ее Instagram-аккаунте в разделе Stories появилось изображение с ее рукой, а на ней маленький осколок. По словам певицы из-за экспериментов на сцене она поранила ногу и врачи извлекли из ее ноги уж точно не просто стекло, а бриллиант. Поклонники посоветовали девушке быть более осторожное, ведь израненные конечности не пойдут на пользу ее певческому таланту. После ухода из некогда популярной группы «ВИА Гра» девушка пустилась в сольное плавание, и пока это приносит ей определенный успех.

Ранее сообщалось, что в своем Instagram Татьяна решила порадовать подписчиков откровенным фото. Она опубликовала снимок, на котором полностью обнаженная лежит на белоснежной кровати и лишь прикрывается кружевной накидкой. Абсолютно все поклонники оценили данный жест и посоветовали Котовой почаще радовать их подобным контентом, ведь стесняться ей нечего, а похвастаться уж точно есть чем.