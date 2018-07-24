«Материлась как могла»: Мать Милы Кунис была шокирована отношениями с Катчером

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Мила Кунис и Эштон Катчер построили отношения в 2012 году, хотя познакомились еще в далеком 1998 году. До отношений со своим нынешним мужем актриса вскружила голову Макалею Калкину, которого жестоко бросила.

Эштон Катчер до отношений с Милой состоял в браке с Деми Мур, с которой развелся в 2011 году. Селебрити и не думали заводить новые отношения, но сердцу не прикажешь – парочка влюбилась друг в друга по уши. Правда, когда актриса решила рассказать об этом своим родным, больше всего была шокирована отношениями с Катчером мать Милы Кунис. Актриса признается, что она, услышав новость о новом бойфренде звездной дочери, «материлась как могла».

Дело в том, что история Деми Мур и Эштона Катчера была покрыта сплетнями, поэтому мама звезды Голливуда переживала, что эти отношения будут кратковременными, поэтому и выругалась на русском от неожиданной новости во время семейной поездки в Лорел.

Мила и Эштон из-за слухов не стали раскрывать поначалу новость о том, что они вместе, даже друзьям. Они переживали, что это негативно скажется на их отношениях.

Актриса вспомнила и о прошлых отношениях с актером фильма «Один дома» Макалеем Калкиным. Она жалеет, что так гадко поступила с экс-бойфрендом и считает себя настоящей стервой.

Но сейчас Миле Кунис переживать нечего – она стала мамой прекрасных детей, рожденных от Эштона Катчера. Правда, пара поженилась позже, чем родился их первая дочь Уайет Изабель. Через год после свадьбы семья пополнилась еще одним мужчиной, правда, маленьким – сыном Димитрием Портвудом.