Супруга принца Чарльза и актриса Джуди Денч замечены на пляже с мороженым

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Герцогиня и знаменитая актриса мило беседовали и обменивались шутками, а затем решили полакомиться мороженым.

На частном пляже на острове Уайт герцогиня Корнуольская, супруга принца Чарльза Камилла Паркер-Боулз, была замечена в компании известной актрисы Джуди Денч. Они обе наслаждались мороженым и прогуливались на пляже. Камилла прибыла на остров без своего супруга на открытие скоростного пассажирского парома Red Funnel. Неудивительно, что она приехала без Чарльза, ведь у нее собственный график рабочих встреч, отличный от ее мужа.

Ранее сообщалось, что недавний визит Анджелины Джоли в Лондон испортил отношения между Камиллой Паркер-Боулз и Кейт Миддлтон. Сообщается, что актриса решила навестить свою подругу Камиллу и та стала настраивать Анджелину против Кейт. Как известно, Паркер-Боулз была возмущена тем, что Гарри и Уильям женились на «девушках-простушках», в то время как она сама соответствует титулу своего мужа. По ее словам, это неприемлемо и куда вообще смотрит королева Елизавета, особенно в свете последних событий, которые замечены общественностью. Это взбудоражило Кейт и отношения с супругой Чарльза у них еще больше испортились.