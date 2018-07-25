Украинский бодибилдер нашёл настоящую мать на шоу у Малахова

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История так растрогала телеведущего, что он еле успевал смахивать с глаз слёзы.

Чемпион и мастер спорта по бодибилдингу и фитнесу украинец Пётр Кушка полгода назад узнал, что он приёмный ребёнок. Украинский бодибилдер родился в городе Кропивницкий, но через несколько месяцев мать отказалась от него. Чтобы выяснить о себе всю правду, Пётр Кушка обратился на шоу Малахова «Прямой эфир», где и нашёл настоящую мать.

Спортсмен рассказал Малахову, что у него с родителями были всегда хорошие отношения. Он всегда хотел быть похожим на своего отца. Когда парень начал заниматься спортом, то думал о том, чтобы папа гордился им. Любовь к спорту тоже прививал Петру отец.

Пётр Кушка считает приёмных родителей «ангелами-хранителями». То, что его усыновили именно они, мужчина читает настоящим везением. По словам Петра, когда его мать отдавала, то сказала: «Заберите наконец-то этого азербайджанца», - даже из-за этого спортсмен на неё не обижается.

В один момент Андрей Малахов пригласил в студию родную мать молодого человека – Светлану Совко. Женщина со слезами сразу же упала на колени перед сыном-чемпионом. Она стала молить брошенного ребёнка о прощении. Такая сцена растрогала всех зрителей шоу, а сам Малахов только и успевал смахивать слёзы.

Мать Петра заявила, что бросила сына из-за того, что не могла кормить малыша. Последнее молоко мальчика разбил муж матери женщины. Светлана назвала сына Виталиком, но отец отказался от семьи. Через год женщина пришла к сыну в детдом и ей заявили, что ребёнок умер.

Сейчас оказалось, что у Петра Кушки есть родные братья и сёстры. Они даже пообщались по Skype.

Сам же спортсмен поблагодарил Малахова, заявив, что ему стало легче, и что он сбросил камень.