Павел Прилучный выпал с колеса обозрения на асфальт

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Эффектное падение актера с большой высоты прямо на асфальт не произвело большого впечатления на его сына.

На съемках нового фильма «Килиманджара» Павел Прилучный, по его словам, все трюки исполняет самостоятельно и без каскадеров. Однажды, во время выполнения одного из самых опасных трюков в эпизоде, где он выпал с колеса обозрения, актер попросил свою жену привести на съемочную площадку их сына Тимофея. Однако, после напряженного момента перед прыжком и собственно исполнения самого трюка прямо на асфальт, сын никак не впечатлился и лишь спросил у отца: «Папа, и это все? Скучновато. А мы арбуз будем есть сегодня?» Павел поделился, что в таком случае и понятия не имеет чем можно удивить современных детей.

Ранее сообщалось, что в семье Прилучного произошла ссора между ним и его женой Агатой Муцениеце. Как оказалось позже, яблоком раздора стал ремонт, а точнее траты на его осуществление. По словам Агаты, она не вложилась в выделенный бюджет и на этой почве произошло столкновение. Однако пара никогда не задумывалась о разводе и они считают, что их семья все переживет.