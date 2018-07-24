Стали известны странные подробности смерти подруги Джигурды

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Сестра умершей считает, что актёр спаивал Браташ и склонял к написанию «правильного» завещания.

Вот уже долгое время ведутся споры относительно смерти бизнесвуман Людмилы Браташ. На днях стали известны новые странные подробности гибели подруги Никиты Джигурды. Сестра умершей Светлана Романова посетила программу «На самом деле», где, пройдя тест на полиграфе, рассказала, что актёр спаивал её родственницу перед смертью, а также незадолго до её кончины привозил нотариуса, склоняя женщину к написанию «правильного» завещания.

Участие в программе принял также водитель Джигурды Евгений Ильин. Последний сообщил, что на самом деле его шеф пытался уберечь Браташ от проблем с алкоголем, в то время, как сестра умершей совершенно была безразлична к её проблемам. Между тем, тестирование на детекторе лжи показало, что мужчина допускает тот факт, что документ мог быть подделан. В то же время Романова также не исключила на полиграфе, что завещание подлинно.

О праве Джигурды на наследование имущества Браташ стало известно в июне прошлого года. После смерти бизнесвуман актёр заявил, что её убили. Правоохранители следов преступления не нашли.