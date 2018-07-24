Священник о Шнурове: Посмотрите на эту рожу, в нем дышит ад

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Бес во плоти, ненавидящий людей, который играть даже не умеет. Так протоиерей Алексей Петренко отзывается о солисте «Ленинграда» и намерен просить у Дмитрия Овсянникова, губернатора Севастополя, не приглашать музыканта на ZBFest.

Священник из Севастополя Алексей Петренко в своем Facebook нелестно отзывается о Сергее Шнурове. Таким образом, протоиерей хочет добиться, чтобы «Ленинград» не попали на фестиваль ZBFest.

Петренко пишет: «Посмотрите на эту рожу… в нем дышит ад, это бес во плоти». Помимо этого, священник позволяет себе называть популярного музыканта мерзостью, которая хочет попасть в чистый город, имея ввиду Севастополь. Сомнительно, что губернатор согласится воспрепятствовать приезду любимого многими Шнурова. Несмотря на его любовь к употреблению матов, песни «Ленинграда» очень популярны по всей стране.