Замуж в пятый раз?: Памела Андерсон засветила новое кольцо с бриллиантом

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51-летняя модель мужских журналов и мать двоих взрослых сыновей Памела Андерсон может в пятый раз примерять свадебное платье. Недавно у знаменитость на пальце увидели новое кольцо с бриллиантом.

Накануне Памелу Андерсон папарацци заметили во время романтического ужина с футболистом Адилем Рами, который младше знаменитой блондинки на 19 лет. Пара не скрывала своих теплых чувств и сходила на свидание в Западном Голливуде, где их и застали фотокорреспонденты и прохожие. На встречу Памела надела элегантное цветочное платье, которое выгодно подчеркнуло фигуру модели.

Внимательные поклонники также заметили на пальце знаменитости новое кольцо с внушительным бриллиантом, которое посчитали обручальным. Сама Памела свои отношения не комментирует, а фанаты считают, что если все сложится удачно, то Андерсон в пятый раз выйдет замуж.