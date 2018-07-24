«Инопланетный рептилоид»: Шоумен Александр Шпак показал своё тело до трансформации

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Александр Шпак шокировал подписчиков добавленным фото в сети. Казалось бы, такая эпатажная личность не может ничем уже удивить, но он решил пойти от обратного и показал себя в «натуральном» виде.

Пользователи сети считают, что шоумен – настоящий «Инопланетный рептилоид», поскольку он сделал множество татуировок, татуажей, постоянно красится, и, помимо этого, лег под нож пластического хирурга, который вставил Шпаку импланты в ягодицы. Недавно Александр Шпак показал своё тело до трансформации, и это фото вызвало бурю эмоций у его поклонников.

На фото Александр предстал спортивным атлетом, на лице у которого нет ни капли макияжа, тело еще не забито тату. Поклонники от этого фото еще долго пребывали в настоящем экстазе.

Конечно, есть и те, кто считает «фрика» особенным, и его образ выделяет Шпака из серой массы. Тем не менее, диковинный внешний вид не помешал ему жениться на девушке «Масе», с которой они вместе каждый день завоевывают внимание аудитории в соцсетях.