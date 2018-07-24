Малахов рассказал об «ухажерах» Бузовой и Распутиной

Сегодня, 15:19

Известный телеведущий решил рассказать правду о современном шоу-бизнесе и приемах, которые в нем используются.

«Прямой эфир» Андрея Малахова удостоился награды «Золотая кнопка» за 1 млн подписчиков на YouTube. Вручить статуэтку доверили Ольге Бузовой, о которой потом ведущий высказал свое мнение, а также - ее личной жизни. Малахов рассказал журналистам не только об «ухажерах» телеведущей, но и певицы Маши Распутиной. Он говорит, что Бузову можно воспринимать как угодно, но ее трудно не заметить.

Малахов утверждает, что ТВ, несмотря на слухи, до сих пор играет важную роль в жизни артистов. Хотя Бузова приобрела широкую популярность именно через социальную сеть.

Знаменитый телеведущий говорит, что видит связь между Ольгой Бузовой и Машей Распутиной. Малахов даже вспомнил, что «ухажер» у них в равном возрасте был один и тот же – Филипп Киркоров. Ведущий вспоминает, как Распутина, сидя на передаче «Акулы пера», заявила о своей любви к Бедросовичу, но замуж за него она не пойдет, поскольку она любит спортсменов.

Теперь же, через двадцать лет эту тенденцию переняла Бузова, которая тоже «любит» Киркорова, но ей, как и ее «сопернице» нравятся спортсмены.

Малахов уверен, что это попросту мейнстрим. И все прекрасно понимают, что никакой любви с поп-королем не было ни у первой, ни у второй певицы. Поскольку Киркоров очень знаменитая личность, на нем можно и себе немного славы подзаработать.

Видимо, Андрею сильно надоела ложь, которую распространяют звезды шоу-бизнеса для того, чтобы заработать на этом как можно больше денег. Та же Ольга Бузова, которая пропиарила себя за счет развода с Тарасовым, со своей командой придумывает каждый раз новые пиар-ходы для своей выгоды.