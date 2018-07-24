Эксперт об удовольствии Пашинина от войны в Донбассе: «Ненависть зашкаливает»

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Такого рода заявления свидетельствуют о деградации человека.

Замглавы Института стран СНГ Владимир Евсеев прокомментировал недавнее заявление российского актёра Анатолия Пашинина, который шокировал общественность, сказав, что испытывает неподдельный восторг от войны в Донбассе. Эксперт отметил, что у каждого человека своё восприятие того или иного события. Говоря об «удовольствии» Пашинина от гибели людей, он подчеркнул, что сам лично представить не может, что может испытывать нечто подобное, зная, что подбитый танк или уничтоженный самолёт могут стоить жизни конкретному человеку.

В случае с актёром, добровольно вступившим в ряды ВСУ, у последнего «зашкаливает ненависть», читает эксперт. Подобного рода откровения говорят о деградации человека. Также Евсеев отметил, что таким образом представители элиты пытаются привлечь к себе внимание.

Ранее мы писали, что Пашинин рассказал о реальном отношении украинцев к своей стране, ДНР и ЛНР. По мнению знаменитости, гражданам Украины «плевать» на всё, что происходит вокруг них.