«Цирк абсурда российского телевидения»: Водонаева жёстко высказалась о «Давай поженимся!»

Сегодня, 01:30

Теледива даже в страшном сне не может представить, что ей придётся вести шоу Ларисы Гузеевой или же «Дом-2».

В последнее время Алёна Водонаева жёстко высказывается на многие популярные в шоу-бизнесе темы. Ранее женщина решила присоединиться к десяткам тысяч людей и раскритиковать поведение Егора Крида и его отношение к Дарье Клюкиной. После «Холостяка» пара должна была завести роман, но этого не случилось и Крид всем показал, что проект – это обычное подставное шоу. Водонаева также высказывалась о разводе Шнурова, посоветовав музыканту «плюнуть в лицо» жене-изменщице, а также о «немужественном» Тарасове - футболист после развода с Бузовой забрал у неё автомобиль, который подарил же сам.

На этот раз Водонаева высказалась о «Давай поженимся!». Женщина снова решила присоединиться к тысячам людей, заявив, что шоу – это «цирк абсурда российского телевидения», который похож на «Дом-2».

Водонаева в своём сообщении отметила, что «Давай поженимся!» в текущем году исполнится 10 лет. По словам женщины, она даже не может определиться, что повлияло на развитие телевидения в России хуже – «Дом-2» или «Давай поженимся!». Водонаева даже в страшном сне не может представить, что ей придётся столько лет вести такое «удручающее» шоу.