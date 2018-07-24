Мария Максакова не может найти сына

Сегодня, 12:52

Старшему сыну Марии Максаковой исполнилось 14 лет. Оперная дива записала видеообращение к нему.

Вчера, 23 июля, старшему сыну Марии Максаковой Илье исполнилось 14 лет. Поскольку оперная дива не живет вместе с сыном, а обитает в Киеве (Украина), то и лично поздравить своего отпрыска она не смогла. Все же звезда решила выйти из положения довольно стандартным способом – записав видеообращение, ведь она даже не знает номер телефона сына.

Такой ролик Максакова разместила на своей страничке в социальной сети Facebook и назвала его «Сыночек, с днем рождения!». Начало ролика довольно интересное, сидя на диване, звезда рассказывает, что не может найти своего сына для личного поздравления. Далее певица обратилась к сыну: "Мой дорогой сын Илья! Я сегодня нахожусь в некой растерянности. У тебя, наверное, сменился телефон, и у меня нет возможности поздравить тебя лично с днем твоего рождения".

Также Максакова вспомнила и о том, что ей все завидовали после его рождения, ведь малыш был кротким и ласковым, а взрослея, проявил удивительную любознательность. Мальчик унаследовал от матери идеальный музыкальный слух, и это помогло ему великолепно играть на рояле. В конце своего обращения Максакова выразила надежду, что сын сможет со временем прилететь к ней в Киев и выбрать самостоятельно место своего жительства.

Поклонники знаменитости присоединились к поздравлениям и поддержали свою любимицу, пожелав ей терпения.